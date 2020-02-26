Задержанных ФСБ подростков отправили в СИЗО за подготовку бойни в школе

Подростки Евгений и Игорь, задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению в подготовке бойни в саратовской школе, арестованы по решению городского суда. Об этом в среду, 26 февраля, «Ленте.ру» сообщила Надежда Волошина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По словам Волошиной, 14-летний и 15-летний фигуранты отправлены в СИЗО до 25 апреля. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление убийства двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее было опубликовано оперативное видео допроса задержанных подростков. На кадрах сотрудник ФСБ зачитывает задержанным предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос. Затем силовики исследуют обрез охотничьего ружья, изъятый у подростков. Оба задержанных стоят возле бомбоубежища.

Евгений заявил на допросе, что год назад заинтересовался идеологией массовых убийств в школах. Целью бойни в школе он назвал месть. Сотрудник ФСБ спрашивает подростка: «Какое количество людей вы планировали убить?» Евгений отвечает: «Мне все равно, Игорь рассчитывал убить примерно 40 человек». Игорь также сообщил на допросе, что нападение было запланировано на май. По его словам, они с сообщником продумали план преступления.

Утром 26 февраля сообщалось, что ФСБ предотвратила вооруженное нападение двух подростков на школу в Саратове. Задержаны два гражданина России 2005 года рождения, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Их поймали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья.

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