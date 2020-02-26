Владелец упавшего в Казахстане самолета подделывал сертификаты пилотов

Проверка выявила многочисленные фальсификации и нарушения безопасности в авиакомпании Bek Air, чей самолет упал в Казахстане в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на отчет Комитета гражданской авиации республики.

В частности, руководство подделывало сертификаты о квалификации пилотов. Так, два пилота провалили экзамен, но при этом имели разрешение на полеты, другие вовсе не проходили требуемую переподготовку. Аналогичные нарушения были допущены в отношении инженеров, которые обслуживали самолеты, — не все они имели право осуществлять такие работы.

Bek Air подделывала и другие документы, в том числе о техобслуживании воздушных судов. У нее не было контракта с компанией-производителем авиадвигателей Rolls Royce на поддержку, двигатели не обрабатывались должным образом и не проверялись на предмет надежности.

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Кроме того, Bek Air скрыла информацию о серьезном авиапроисшествии, которое произошло 25 декабря, то есть за два дня до крушения в Алма-Аты. Пилот уже в воздухе заметил, что гидросистема пробита и полностью отказала, что считается критической ситуацией. Тем не менее летчик использовал резервную систему, а после приземления сообщил ложную информацию о поломке.

В конце января стало известно, что сотрудники Bek Air заклеивали повреждения самолетов обычным скотчем, при этом весь парк самолетов требовал ремонта и был непригоден к использованию. Нарушения не фиксировались.

Самолет Bek Air упал сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты 27 декабря; 12 человек погибли и 49 пострадали. Основной причиной аварии назвали обледенение машины. Сразу после этого в Казахстане запретили все полеты лайнеров Fokker-100, из которых состоит парк Bek Air, а у самого перевозчика приостановили действие лицензии.

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