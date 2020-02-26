Российская актриса замуровала дверь в квартиру погибшего сына

Российская актриса Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру своего сына спустя несколько лет после его смерти. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Андрей Ливанов погиб пять лет назад в возрасте 25 лет в 2015 году. Молодого человека нашли в ванной комнате его квартиры с разбитой головой. Долгое время по поводу его смерти распространялись разные слухи. Позже стало известно, что Ливанов оступился в ванной комнате и ударился головой, получив смертельную травму.

После смерти сына актриса долгое время не могла находиться в своей квартире, расположенной в престижном районе на юго-востоке столицы. Соседняя квартира, где жил ее сын, также долгое время оставалась нетронутой. В 2017 году Безрукова вернулась туда, пригласив дизайнеров телевизионной программы «Идеальный ремонт», которые преобразили жилье.

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Недавно в доме Безруковой завершился еще один ремонт. На этот раз она решилась на кардинальную перепланировку, объединив две квартиры в одну. Вход в бывшую квартиру сына теперь замурован — на месте двери актриса повесила картину с водопадом. По словам консьержки, к бывшему жилью сына Безруковой до сих пор приходят фанаты, что заметно по оставленным на этом месте надписям.

Актриса дважды выходила замуж. Ее первым мужем и отцом единственного ребенка был Игорь Ливанов. Своего второго супруга Сергея Безрукова, с которым они прожили 15 лет, она встретила во время съемок сериала «Бригада». Несмотря на то что актер воспитывал Андрея как родного сына, на похоронах пасынка он не появился. Сейчас Безрукова не замужем и опровергает слухи о новых романах. Бывший муж вскоре после развода женился на режиссере Анне Матисон, у них — двое детей.

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