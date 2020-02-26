Новейшая американская АПЛ облезла после первого похода в Арктику

Новая атомная подводная лодка (АПЛ) Colorado типа Virginia Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов вернулась из своего первого дальнего похода за пределы Северного полярного круга с поврежденным стелс-покрытием, пишет Forbes. Соответствующие снимки доступны в Twitter.

На фотографиях можно увидеть, что часть звукопоглощающего покрытия растрескалась и слезла с металлического корпуса субмарины.

— H I Sutton (@CovertShores) 24 февраля 2020, 12:58

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В публикации издания говорится, что 15-я АПЛ типа Virginia, введенная в эксплуатацию в марте 2018 года, прошла в море, в том числе в Арктике, около 39 тысяч морских миль. Forbes отмечает, что проблемы Colorado могут быть обусловлены проблемами контроля качества на заводе-производителе субмарины.

В феврале американский журнал The National Interest написал, что Россия является выдающейся сухопутной державой, стремления которой иметь авианосец «готовы остаться на бумаге, поскольку НАТО, Китай и неспокойный Ближний Восток будут и впредь заставлять Москву задерживаться на своих небезопасных границах».

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