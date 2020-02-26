Ледовые переправы под Архангельском начали закрывать раньше из-за теплой погоды

В Архангельской области транспортные и пешеходные ледовые переправы начали закрывать раньше времени из-за теплой погоды. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по региону Никита Горяев, передает ТАСС.

«Из-за особенностей этой зимы погода не позволила безопасно их эксплуатировать, лед подмывает в некоторых местах до сантиметра в день, это нетипично. На большинстве транспортных переправ в этом году грузоподъемность намного ниже, чем обычно», — отметил Горяев.

По информации агентства, всего в регионе действует 107 переправ. Они были открыты позже обычного также в связи с теплой погодой. Семь переправ уже закрыли, уточнил Горяев.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталии Пархомчук, снежный покров уже практически растаял на западе области. Для февраля это нетипично. «Среднеклиматическая температура для февраля минус 10-13, а у нас плюс 2 — минус 3. Февраль, как и январь, очень теплый. Этой зимой холодные периоды были очень кратковременными, поэтому можно сказать, что всю зиму продолжался теплый процесс», — отметила она.

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