Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей. Как пишут «Известия», родители хулиганов могут заплатить от 500 до трех тысяч рублей, а в случае нападения на педагога — до пяти тысяч рублей.

В профсоюзе разработали законопроект, призванный ввести ответственность за неуважительное отношение к педагогам. Для этого предлагается внести поправки в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки также подразумевают ответственность не только для родителей, но и для должностных и юридических лиц. Для последних штраф за оскорбление педагога составит от 100 до 150 тысяч рублей.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, около 70 процентов российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег. При этом чаще всего опрошенные называли причиной травли желание школьников самоутвердиться перед одноклассниками. Исследователи связали травлю педагогов с низким уровнем оплаты труда и как следствие падением авторитета профессии.

В декабре 2019 года учащийся школы №24 в Екатеринбурге перед уроками напал на учительницу русского языка и литературы с молотком. Как рассказала мать одной из учениц, подросток подкараулил преподавательницу, напал на нее, а потом пошел в школу. Женщина была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. После обследования учительница отказалась от госпитализации.

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