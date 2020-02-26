Жителям Гонконга раздадут деньги из-за коронавируса

Власти Гонконга нашли способ простимулировать экономику от последствий протестов и вспышки коронавируса. Каждый местный житель старше 18 лет получит 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов). Как сообщает CNN, единовременную выплату получат около семи миллионов человек.

Эта мера включена в пакет стимулов, который в общей сложности обойдется Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов. Представитель местной администрации Пол Чан объявил, что по итогам первого квартала текущего года будет зафиксирован первый за 15 лет дефицит бюджета. Он уверен, что ситуация будет только ухудшаться.

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Помимо стимулирующих выплат местные власти также хотят сократить подоходный налог, это коснется почти двух миллионов человек. Кроме того, материальное пособие получат 200 тысяч малообеспеченных семей. Деньги на это будут брать из специального созданного фонда.

Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее коронавирусом, произошла в декабре 2019-го в Китае. По последним данным, в общей сложности в мире заболели около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах.

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