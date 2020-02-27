Зарядка с участием чирлидерш в правительстве Ленобласти попала на видео

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Заседание правительства Ленинградской области в четверг, 27 февраля, прервали ради физкультминутки. Зарядку для чиновников провели призеры чемпионата по чирлидингу. Об этом сообщает портал 47channel.ru.

Как рассказала изданию «Подъем» начальник управления пресс-службы губернатора региона Екатерина Путронен, подобное спортивное мероприятие проводится не впервые.

«В прошлом году это было выездное заседание в Киришах, когда наши чемпионки по водному полу проводили зарядку», — сказала она.

По словам Путронен, попавшая на видео разминка была посвящена рассмотрению отчета об итогах Года здорового образа жизни (ЗОЖ).

«Как правило, любой интерактив на заседании правительства воспринимается очень хорошо, потому что формат становится легче. Легче думать», — сказала представитель губернатора Ленобласти.

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