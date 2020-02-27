Храмы российского региона оснастили терминалами для пожертвований по карте

В Воронежской области 12 местных храмов оснастили банковскими терминалами для безналичных пожертвований. Об этом сообщает агентство «Воронеж».

«Данный шаг является ответом на реалии нашего времени, когда все большее число людей считают для себя более удобным пользоваться банковскими картами. Многие православные монастыри и храмы как в России, так и за рубежом предоставляют возможность внести свои пожертвования банковскими картами», — сообщили в пресс-службе епархии российского региона.

Кроме того, по словам собеседника агентства, об установке банковских терминалов якобы просили сами верующие. В епархии отметили, что, согласно уставу прихода Русской православной церкви (РПЦ), деньги, которые получают приходы в качестве пожертвований и оплаты за предметы религиозного назначения, нельзя отождествлять с предпринимательской деятельностью, поскольку они не нацелены на получение прибыли.

В январе глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) заявил, что принимать нажитые нечестным, «может быть, даже криминальным путем» деньги в качестве пожертвования на храм неправильно. В РПЦ рекомендуют священникам отказываться от таких приношений, а благотворителям — тратить «злодейские» деньги на помощь детям-сиротам.

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