Израиль отказал в гражданстве дочери израильтянина

Министерство внутренних дел Израиля отказало в гражданстве дочери гражданина еврейского государства Александра Рабиновича 19-летней Алисе. Об этом сообщает издание «Вести».

Девушка рассказала, что в Израиль она переехала в 15 лет и прожила там еще пять, закончила школу и готовилась к призыву в израильскую армию. Вместе с другими одноклассниками, которые переехали в еврейское государство по программе НААЛЕ, она пришла в отделение МВД за паспортом, однако ей было отказано. «Я была изумлена, затем расплакалась. На вопрос, в чем проблема, мне ответили: "Тебе надо сдать анализ ДНК"», — рассказала Рабинович.

Девушка объяснила, что родилась в Кишиневе, ее мать — гражданка Молдавии, а отец — еврей, гражданин Израиля. Алиса заверила, что прошла все консульские проверки, сдала все экзамены и жила в Израиле «с открытым сердцем, с любовью к стране».

Рабинович добавила, что через несколько дней ей пришло письмо с указанием сдать генетический анализ и телефонами адвокатов. Юристы оценили свои услуги в 10 тысяч шекелей (более 190 тысяч рублей). Семья Алисы таких денег не имеет. По ее словам, их родство отец доказал ранее через молдавский суд. Кроме того, он обратился в израильский суд, однако до рассмотрения заявления у девушки может закончиться учебная виза, в любой момент ее могут депортировать из страны.

В организации «Натив», подчиняющейся канцелярии главы правительства, сообщили, что дополнительные проверки связаны с тем, что Алиса родилась за границей.

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