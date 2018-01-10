Гражданин Израиля Кудрявцев порассуждал о мальтийском гражданстве Воложа

Медиаменеджер и член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в своем Facebook прокомментировал информацию о том, что один из основателей и совладельцев компании «Яндекс» Аркадий Волож приобрел гражданство Мальты.

«Владельцам СМИ нельзя иметь иностранное гражданство, а владельцам поисковых машин и агрегаторов, мессенджеров и навигаторов — можно. Они действительно думают, что революция придет с полос газет?» — отметил Кудрявцев.

При этом он предположил, что «на самом деле никто ничего не думает, одни устали и бегут, другие в другом смысле — не догоняют».

В июле 2017 года российские власти аннулировали Кудрявцеву российское гражданство на основании статьи 22 федерального закона (62-ФЗ). Тогда сообщалось, что он имеет гражданство Израиля и находится на территории России на основании договора о безвизовом въезде между странами сроком не более 90 дней пребывания на каждые 180 дней в году.

Формально компания — владелец акций «Ведомостей» зарегистрирована на его жену для соблюдения нормы закона «О средствах массовой информации», согласно которой иностранцы не могут владеть долями в российских СМИ, превышающими 20 процентов.

Во вторник, 9 января, сообщалось, что более 700 россиян, в числе которых известные бизнесмены и миллиардеры, купили паспорта Мальты. В «Яндексе» объяснили, что Волож вошел в этот список, поскольку много путешествует по делам, а европейское гражданство позволяет ездить без виз.