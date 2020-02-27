Пенсия российского пенсионера уменьшилась на 1,5 тысячи рублей после индексации

После индексации пенсия жителя города Добрянка в Пермском крае стала только ниже. Об этом мужчина рассказал «Зори.Плюс».

По словам Николая Якимова, на пенсию он вышел в 2018 году и стал получать 11 919 рублей в месяц. В 2019 году после индексации выплата выросла до 13 232 рублей. В этом году ему опять начали платить 11 919 рублей, то есть почти на 1,5 тысячи меньше.

Россиянин обратился в местное отделение Пенсионного фонда. Там ему сказали, что произошла ошибка — «сбой в компьютере». В разговоре с URA.RU представитель отделения уточнил, что пенсионеру сделали перерасчет и провели индексацию «в ручном режиме», пенсия увеличилась до 14,1 тысячи рублей. Недополученные деньги ему выплатят в следующем месяце.

Ранее в феврале учительница английского языка из Челябинска с 33-летним стажем узнала, что после индексации к пенсии ей добавили 1 рубль 10 копеек. Эту сумму она отправила в Кремль. В Пенсионном фонде произошедшее объяснили тем, что выплаты назначаются каждому индивидуально.

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