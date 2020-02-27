Брата Ющенко лишили докторской степени из-за плагиата

Брата бывшего президента Украины Виктора Ющенко — Петра Ющенко — лишили докторской степени из-за плагиата в диссертации. Решение приняла аттестационная коллегия министерства образования и науки, сообщает 27 февраля «Страна.ua».

Основанием стали «академический плагиат», «низкий уровень диссертационных исследований» и «несоответствие паспорта научной специальности», пояснили в министерстве. Коллегия постановила, что работа Ющенко по теме «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI вв.)» не соответствует предъявляемым к диссертациям требованиям. Она не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов, «которые решают важную научную или научно-прикладную проблему».

«Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат — плагиатом, имитацию науки — имитацией», — заявил замминистра образования Егор Стадный и поблагодарил всех, кто «не мирится с имитацией в своей научной дисциплине».

В конце декабря 2019-го главу комитета по вопросам науки, образования и инноваций Верховной Рады Сергея Бабака назвали «плагиатором года» из-за текстовых заимствований в его докторской диссертации.

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