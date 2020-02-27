Производитель сырков «Б.Ю. Александров» назвал идиотизмом данные о вреде молока

Глава «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров», под которым в частности выпускаются глазированные сырки, Борис Александров считает идиотизмом и ерундой информацию о том, что молоко вредно для здоровья взрослых людей. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.

Александров напомнил, что все выросли на молоке матери. «Поэтому говорить, что молоко вредное, — идиотизм. Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке», — подчеркнул он.

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По его мнению, производство соевого и миндального молока — дань моде. «Мы должны отвечать на этот тренд, потому что если не ответим мы — ответят другие», — объяснил предприниматель.

Ранее специалисты Университета здоровья Лома Линда в США объявили о том, что потребление молока связано с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин. В то же время специалисты не выявили четких связей между раком и употреблением соевых продуктов, а также сыра и йогурта.

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