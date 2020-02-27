Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси

Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов, переносящих российское ядерное оружие, вместо белорусских шасси могут использовать китайские. Об этом сообщает «Военно-промышленный курьер».

Публикация газеты посвящена сложностям в закупках российской стороной продукции Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где производится шасси МЗКТ-79221 (для ядерных стратегических комплексов «Тополь-М» и «Ярс») и шасси МЗКТ-7930 (в частности, для «Искандер-М», береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», зенитных систем С-400 «Триумф» и комплексов «Ураган-1М»).

«Явным просчетом стало игнорирование конкурентов из Поднебесной. Считалось, что китайские автомобили по качеству и характеристикам не выдерживают критики. Но те времена прошли. В России постепенно стали отдавать предпочтение китайским шасси», — утверждается в статье.

Там же говорится, что МЗКТ совместно с китайской компанией «Санцзян» в провинции Хубэй организовал совместное предприятие, специализирующееся на производстве гидромеханических передач мощностью от 200 до 650 лошадиных сил. «Таких разработок и производства в России нет», — отмечается в публикации.

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В феврале в «Свободной Прессе» обратили внимание на то, что возможное закрытие радиолокационной станции 70М6 «Волга» и узла связи «Вилейка», находящихся на территории Белоруссии, но принадлежащих России, может угрожать обороноспособности последней.

В ноябре 2019 года в публикации «Снплюс. Свободные новости плюс» раскритиковали поставленные в Белоруссию из России «кушающие» доллары истребители Су-30СМ.

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