Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие. Явных признаков повреждения других тканей и органов выявлено не было. Об этом сообщает китайское новостное агентство China News Service (CNS).

В докладе экспертов говорится, что вирус вызывает воспаление в дыхательных путях и легочных альвеолах. При этом повреждения легочных тканей, которые являются формой фиброза, меньше выражены, чем при SARS (острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии), однако отек более сильный. В альвеолах также наблюдалось просачивание вязкой жидкости, что объясняет ощущение утопление, сообщаемое больными в тяжелом и критическом состоянии.

Результаты исследования COVID-19 в отношении повреждений сердца, почек, мозга, селезенки и пищеварительного тракта неубедительны и требуют дальнейшего изучения, говорится в сообщении. Отчасти это связано с тем, что 11 тел принадлежали людям в возрасте 52-80 лет, и их органы могли пострадать от других проблем со здоровьем.

Тем не менее отмечается, что небольшое количество секрета может проникнуть из легких в грудную полость, в результате чего вирус может попасть в сердце.

По последним данным, в общей сложности в мире новым типом коронавируса инфицированы около 83 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,5 тысячи — излечились.

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