Эротично дующая в алкотестер россиянка попала на видео

t.me/Lshot

В приморском городе Арсеньев сотрудники ГИБДД задержали женщину, находившуюся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ее обязали пройти медосвидетельствование на алкотестере для установления степени опьянения. Видео с прохождением этой процедуры опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах россиянка эротично дует в трубку алкотестера, облизывает губы и говорит, что «хочет дуть в другую трубку», объясняя, что разведена.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит лишением водительских прав.

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