Россиян предупредили о риске подорожания жилья

Строящееся жилье в России может заметно подорожать, если застройщиков обяжут сдавать дома вместе с объектами социальной инфраструктуры — школами, детскими садами и поликлиниками. Такое мнение «Ленте.ру» высказал член Общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ Рифат Гарипов.

«Сегодня не существует нормативно-правовых актов, которые могли бы обязать девелоперов строить соцобъекты, — отметил эксперт. — Вопрос решается на уровне субъектов индивидуально. Нужно понимать, что для застройщика строительство детских садов, школ, поликлиник и так далее — это дополнительные расходы. После прохождения обязательной госэкспертизы соцобъекты передаются на баланс муниципалитетов. Логично, что стоимость их строительства закладывается в цену квадратного метра жилья, и чем больше таких объектов девелопер должен построить, тем выше будет стоимость квартир».

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По словам Гарипова, в регионах строительный бизнес и без того работает на грани маржинальности в 7-9 процентов, и у компаний просто нет возможности выделить из внутренних резервов собственных средств соответствующую сумму на инфраструктуру. «Если говорить о законе прямого действия, обязывающем сдавать микрорайоны при комплексной застройке с учетом социальной инфраструктуры, то в нем должно быть четко прописано участие власти и возможности субсидий», — сказал эксперт. В противном случае, предупредил он, есть риск резкого подорожания жилья — за школы, детские сады и поликлиники покупатели квартир заплатят собственным рублем.

Гарипов отметил, что в условиях перехода отрасли на проектное финансирование уже наблюдается рост цен в новостройках в пределах 4-8 процентов по стране, так как в стоимость жилья включаются проценты за обслуживание банковских кредитов. «Любая дополнительная финансовая нагрузка на бизнес приведет к еще большему росту цен, что недопустимо в условиях снижения реальных доходов населения», — резюмировал он.

Обязать застройщиков строить подъездные пути к домам и социальную инфраструктуру и не принимать без них микрорайоны ранее предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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