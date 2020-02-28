Участница телешоу отгадала фразу с двух букв и удивила зрителей

Участница американской передачи «Колесо фортуны» (прототипа «Поля чудес») Тая Сомс (Taya Somes) смогла отгадать фразу, открыв только две буквы. Фрагмент передачи опубликован в официальном Twitter-аккаунте телешоу.

Выпуск программы вышел в эфире вечером 26 февраля. Сомс, владелице онлайн-бутика одежды и матери пятерых детей, а также еще двум участникам нужно было угадать фразу из 17 букв. Участница назвала букву «T», а после сообщила, что «хотела бы попытаться отгадать». В итоге она дала верный ответ — A place like no other («Не похожее ни на что место»).

Зрители передачи были крайне удивлены ее быстрым ответом. В комментариях под постом с видеозаписью в Twitter многие признались, что никогда не смогли бы так быстро угадать слова. «Всего две буквы, и Тая дала правильный ответ. Это было потрясающее решение! Я часто смотрю "Колесо фортуны", но мне практически никогда не удается так отвечать», — написал Тим Кертис (Tim Curtis).

Зачастую участники пытаются заработать еще денег в передаче, отгадывая не сразу все слово, а называя по одной букве. Ведущий шоу Пэт Сейджак (Pat Sajak) подошел к Сомс и отметил, что впечатлен ее результатом. Участница выиграла 650 долларов (43,7 тысячи рублей по текущему курсу) и поездку в Перу стоимостью восемь тысяч долларов (537,5 тысячи рублей по текущему курсу).

Сомс проживает в городе Ферндейл штата Вашингтон. Она рассказала местному изданию The Bellingham Herald, что давно мечтала попасть на передачу. «Я смотрела шоу с еще совсем детского возраста. По большому счету всю мою жизнь. На мой взгляд, я достаточно хорошо разгадываю загадки и головоломки», — отмечала американка. По ее словам, съемки передачи заставили понервничать, но запомнились.

В ноябре 2019 года зрителей «Колеса фортуны» возмутило поведение ведущего Сейджака по отношению к участнице Кристен Шоу (Kristen Shaw), давшей правильные ответы. Ее варианты оказались верными, однако во время перечисления слов она использовала для связки союз «и», который в результате засчитали как часть ответа, из-за этого все слово не поместилось в пустые клетки, а ответ не был засчитан.

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