В Кремле заявили об иностранных наемниках в Идлибе

Среди воюющих в Идлибе террористов немало иностранных наемников. В их числе есть выходцы из стран бывшего СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований... О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала», — сказал Песков.

Ранее в Совете Федерации призвали Турцию прекратить прикрывать террористов в Идлибе. «Оплот террористов в Сирии сосредоточен в Идлибе, и это во многом благодаря тому, что Турция так и не выполнила и не выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом. Получается, они прикрывают [террористов]», — сказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат. В Минобороны России объяснили, что турецкие войска попали под удар в сирийской провинции Идлиб, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков.

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