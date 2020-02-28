В Турции усилили охрану российского посольства после обострения в Идлибе

С 27 февраля в Турции усилили охрану российских диппредставительств из-за обострения в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову.

По ее словам, безопасность российских загранучреждений обеспечивают бойцы спецназа турецкой полиции. «Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры», — сказала Касимова.

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Ранее сообщалось, что у стен генконсульства России в Стамбуле прошла акция протеста против действий российских и сирийских военных в Идлибе. Активисты пришли к зданию российской дипмиссии в районе Таксим с требованием привлечь к ответственности всех причастных к гибели турецких военнослужащих в Сирии.

В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат. В Минобороны России заявили, что турецкие войска попали под удар, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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