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Убивший ребенка россиянин оставлял полицейским подсказки

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В поселке Звезда Краснодарского края задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, которая пропала в 2016 году. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает Следственный комитет России (СКР).

В конце января этого года в одном из населенных пунктов рядом с поселком, на нескольких зданиях появились надписи с указаниями, где искать тело девочки. По ним следователи обнаружили останки ребенка.

Со слов 63-летнего подозреваемого, в день убийства девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. Прогоняя ее, россиянин ударил ребенка молотком по голове, что и стало причиной смерти. Позже на своем автомобиле он вывез тело в соседний населенный пункт и спрятал его в поле. Мужчина признался, что подсказки на зданиях оставлял именно он.

Восьмилетняя девочка пропала в июне 2016 года. Отчим не довез ее до дома, а высадил раньше, после чего она исчезла. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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