Трамп назвал сенатора «Покахонтас» и был раскритикован за расизм

Президент США Дональд Трамп назвал сенатора-демократа от штата Массачусетс Элизабет Уоррен «Покахонтас» и был раскритикован за расизм. Об этом сообщает The Independent.

Издание утверждает, что американский лидер использовал расовое оскорбление против Элизабет Уоррен во время выступления в Белом доме в честь Месяца афроамериканской истории (Black History Month), который ежегодно проходит в феврале в США и Канаде. Отмечается, что Национальный конгресс американских индейцев уже осуждал Трампа за использование этого термина.

Трамп отметил, что ему следует сказать «спасибо за очередной год Покахонтас», потому что он «разрушил ее политическую карьеру».

Также Трамп рассказал, что афроамериканцы обогащали культуру Соединенных Штатов, углубляли веру и призывали нацию к величию. «На протяжении всей нашей истории афроамериканские граждане боролись за равенство, справедливость и свободу. Мы почитаем борцов за свободу, таких как Фредерик Дуглас, Гарриет Табман, Роза Паркс, Мартин Лютер Кинг и Тергуд Маршалл», — добавил американский президент.

В феврале прошлого года Уоррен заявила, что Трамп может оказаться за решеткой до выборов в 2020 году из-за его твитов, многие из которых можно описать как расистские или ненавистнические.

В феврале 2019-го Трамп написал в Twitter в ответ на новость об участии в президентской гонке Элизабет Уоррен. «Сегодня Элизабет Уоррен, которую я иногда называю Покахонтас, присоединилась к президентской гонке. Будет ли она баллотироваться как первый кандидат от коренных американцев или решит, что после 32 это уже не очень хорошо? До встречи на кампании!» — отметил он.

Трамп неоднократно называл сенатора «Покахонтас» по имени индейской принцессы и героини одноименного мультфильма. Он несколько лет высмеивал утверждения Уоррен о ее происхождении, однако в 2018 году сенатор сделала тест ДНК и доказала, что среди ее предков действительно были коренные американцы, так что она на 1/32 индианка.

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