Украина поддержала Турцию и осудила Россию

Украина поддержала Турцию в связи с ситуацией в сирийском Идлибе и осудила действия России. Заявление опубликовал украинский МИД.

Киев «глубоко обеспокоен» эскалацией ситуации в Идлибе, осуждает действия правительства сирийского президента Башара Асада и России, «которая его поддерживает и оказывает всякое содействие, в результате чего гибнут как военные, так и гражданские».

«Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которое призывает к немедленному прекращения насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса», — говорится в сообщении.

Украина призвала положить конец страданиям людей и предотвратить очередную гуманитарную катастрофу в Сирии.

Ночью 28 февраля Турция нанесла массивный удар по позициям сирийской армии в Идлибе в ответ на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!