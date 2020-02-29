В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте столичного главка МВД.

По данным управления, в настоящее время в акции принимают участие 8 тысяч человек. «Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, на время проведения марша в центре столицы перекрыли несколько улиц. Для автомобилистов закрыты внутренняя сторона Страстного бульвара, внутренние стороны Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров и проспект Академика Сахарова между Бульварным и Садовым кольцами.

Марш памяти Немцова приурочен к пятилетней годовщине его убийства. Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По делу об убийстве осуждены пятеро уроженцев Северного Кавказа, они были приговорены на срок от 11 до 20 лет лишения свободы. Однако заказчик так и не был найден. Президент Владимир Путин назвал убийство политика заказным и провокационным.

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