Российские полицейские не смогли поймать запрыгнувшего на поезд метро блогера

В Санкт-Петербурге полицейские не смогли поймать инстаблогера Николая Карпенко, запрыгнувшего на крышу поезда метро ради хайпа. Видео безуспешной погони за Карпенко в субботу, 29 февраля, публикует Telegram-канал «Подъем».
Инцидент в метро произошел в январе. По словам блогера, он не ожидал появления полиции у вагона несколько минут спустя после прыжка. Однако догнать и задержать Карпенко сотрудники правоохранительных органов не смогли.
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