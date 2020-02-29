Ответственность за конфликт в Идлибе возложили на Москву

Россия несет ответственность за конфликт в сирийском Идлибе. Соответствующее мнение выразил директор программы европейских исследований в турецком аналитическом центре SETA Энес Байраклы в комментарии «Коммерсанту».

По его словам, общественность считает Москву причастной к происходящему, так как боевые действия между Сирией и Турцией не могли произойти без ее одобрения. Эксперт добавил, что после гибели нескольких десятков турецких солдат отношения России и Турции не будут прежними.

Выходом из сложившейся ситуации был бы отвод правительственных войск Сирии за линии, прописанные в сочинских соглашениях, убежден Байраклы. При этом Турция рассматривает все возможные ответы, в том числе закрытие Босфора для военных судов, в случае нового наступления.

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Ранее сообщалось, что в атаке на турецкий конвой в Идлибе участвовали два Су-22 ВВС Сирии и Су-34 ВКС РФ. Сначала сирийский истребитель обстрелял конвой, после чего российский бомбардировщик нанес удар по солдатам, которые укрылись в зданиях.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Россия, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.