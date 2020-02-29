Главврача станции скорой помощи уволили из-за таскания пациента по асфальту

В городе Березники (Пермский край) главного врача станции скорой помощи уволили после того, как его сотрудники без носилок протащили пациента по асфальту. Об этом в субботу, 29 февраля, со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава сообщает «Новая газета».

В пресс-службе уточнили, что главврача уволили не только из-за случая в Березняках. Что касается самих сотрудников скорой помощи, которые тащили пациента по асфальту, то решение о дисциплинарном взыскании в отношении них примут по результатам проверки.

24 февраля в группе «ЧП Березники» во «ВКонтакте» появилась видеозапись, на кадрах которой врачи скорой помощи, приехавшие за пациентом, волоком переместили его в машину по грязному асфальту вместо того, чтобы перенести на носилках.

На записи также видно, что врачи тащат мужчину до машины волоком по грязной земле, удерживая за одежду и конечности. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда одна из женщин, ставшая очевидцем произошедшего, спросила, почему врачи не используют носилки для перемещения пациента, сотрудник скорой помощи ответил: «Носилки для больных, а он весь грязный». Местные жители призвали прокуратуру обратить внимание на действия медиков и принять меры.

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