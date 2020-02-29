На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

На авиалайнере, следовавшем по маршруту Москва — Пекин, выявили пассажира с подозрением на китайский коронавирус. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 29 февраля.

После приземления самолета в международном аэропорту Шоуду в китайской столице все пассажиры и экипаж воздушного судна были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики.

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Отмечается, что ни у одного из находившихся на борту граждан России наличие вируса SARS-CoV-2 не выявлено. Речь идет 20 пассажирах и 15 членах экипажа.

28 февраля власти Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая сообщили, что зараженный коронавирусом прибыл в КНР из Ирана через Москву. Ранее об аналогичном случае сообщали власти Шанхая.

Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли.

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