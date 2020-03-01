В «Яндекс.Такси» ввели рейтинг пассажиров

В мобильных приложениях «Яндекс.Такси» на платформах Android и iOS ввели рейтинг пассажиров. Пока новая функция работает в тестовом режиме, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в воскресенье, 1 марта.

Результат формируется из оценок от одного до пяти баллов, которые водители анонимно ставят пассажирам после завершения поездки. Итоговое значение складывается из 40 последних отметок. При этом новые оценки влияют на результат сильнее, чем старые. Свой рейтинг можно посмотреть в меню приложения «Яндекс.Такси» или Uber.

Сейчас рейтинг пассажиров не виден водителям, он станет доступным и для них позже, заявили в «Яндексе». Подразумевается, что новый сервис поможет выявлять недобросовестных клиентов. При этом заказы людей с хорошим рейтингом станут приоритетными.

Компания «Яндекс.Такси»— крупнейший в России агрегатор такси. В январе сообщалось, что она в третий раз подала ходатайство о покупке группы компаний «Везет». Одобрение сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС) позволит «Яндекс.Такси» претендовать на монополию на рынке агрегаторов. В прошлом году его доля приближалась к 50 процентам, «Везет» занимал 20-25 процентов.

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