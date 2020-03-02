Историк рассказал об американских бомбардировках Вьетнама

Американская операция «Раскаты грома» (Rolling Thunder) против Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) была направлена на полное уничтожение этой страны. О подробностях бомбардировок рассказал бывший директор Центрального архива Минобороны, руководитель Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков в беседе с РИА Новости.

По его словам, изначально операция планировалась на срок не более восьми недель. Однако из-за ожесточенного сопротивления вьетнамцев она продлилась 44 месяца, став самой длинной бомбардировочной кампанией после окончания Второй мировой войны. Историк уточнил, что всего авиация США выполнила 304 тысячи боевых вылетов и сбросила около 8 миллионов тонн различных боеприпасов.

Материалы по теме Хруст черепов США жестоко убивали тысячи вьетнамцев. И все равно проиграли

Пермяков заявил, что без помощи СССР Вьетнам бы не смог противостоять этой агрессии. Благодаря поставкам в республику современных зенитно-ракетных комплексов и радаров американская авиация понесла огромные потери. «Это привело к массовым протестам в США и в конечном вынудило (американское) правительство прекратить операцию», — добавил специалист.

Бомбардировки Вьетнама проводились со 2 марта 1965 года по 31 октября 1968 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!