Российскую учительницу обвинили в сексе со школьником

Учительница из Астрахани подозревается в занятии сексом с девятиклассником, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного комитета России по Астраханской области в понедельник, 2 марта.

По версии следствия, противоправные действия гражданка совершала с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

О развратных действиях учительницы правоохранительные органы узнали из сообщений СМИ.

11 февраля в газете «МК» появилась информация о секс-скандале в одной из астраханских школ. Школьники опубликовали в соцсетях видео, на котором предположительно видны интимные отношения между 35-летней учительницей биологии и учеником 9-го класса.

В марте 2018 года в американском штате Арканзас учительницу обвинили в сексе со школьниками. 26-летняя Джесси Голин призналась, что вступила в интимную связь с четырьмя учениками. Ей дали условный срок.

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