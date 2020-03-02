В России нашли способ определить подозрительное поведение на ЕГЭ

В нескольких российских регионах на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году будет использоваться технология машинного зрения. Об этом рассказали RT в пресс-службе Рособрнадзора.

Новая технология подразумевает применение нейросети для того, чтобы определить подозрительное поведение школьников на экзамене.

«Система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их», — рассказали в ведомстве. Затем запись подозрения на нарушения поступает на верификацию онлайн-наблюдателю. Он в свою очередь будет определять, имеет ли место нарушение.

В случае подозрения на нарушения, запись попадает на модерацию с последующей проверкой на месте. Анализ будет проводиться в рамках реализации работ по организации видеонаблюдения.

В декабре прошлого года более половины учащихся 11-х и 9-х классов (52 процента) заявили, что не готовы к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). При этом 33 процента признались, что рассчитывают максимум на «четверку» за экзамен, а к «двойке» готовы 11 процентов. Лишь один процент опрошенных школьников рассчитывал сдать на максимальный балл.

В ноябре 2019-го сообщалось, что в России разрабатывают технологию, которая в будущем позволить сдавать ЕГЭ онлайн. В Рособрнадзоре отметили преимущество такого формата, поскольку в этом случае сдавать письменную часть потребуется только при необходимости. Вместе с тем в ведомстве указали, что эта технология может появиться не раньше 2022 года.

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