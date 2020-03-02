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Россиянам стали реже выдавать кредитки

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Россиянам стали реже выдавать кредитные карты: этот показатель в январе 2020 года снизился на 21,7 процента в сравнении с тем же периодом 2019-го. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В первом месяце 2020 года россиянам выдали 540,2 тысячи кредиток. В денежном выражении выдачи рухнули на 22,7 процента, до 22,8 миллиарда рублей.

По словам вице-президента агентства Moody’s Ольги Ульяновой, наблюдаемая динамика — это продолжение тренда на охлаждение сегмента потребительского кредитования из-за действий Банка России. Кроме того, январь является «низким сезоном» для кредитования физлиц, поэтому общие тренды проявились в этом месяце еще заметнее.

Отмечается, что снижение выдач сильнее всего сказалось на картах с большими кредитными лимитами — от 300 тысяч рублей и выше. «В формуле расчета ПДН [показателя деловой нагрузки] зависимость показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами», — сказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

С 1 октября 2019 года при выдаче необеспеченных ссуд банки обязаны рассчитывать показатель деловой нагрузки заемщиков и учитывать его при резервировании активов. ПДН рассчитывается как отношение дохода к средствам, которые направлены на обслуживание долга. Чем выше этот показатель, тем сильнее нагрузка на капитал банка.

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