Нерпа вылезла из проруби и поиграла в «ладушки» с водолазом на Ямале

Видео: vk.com/severpress

Маленькая нерпа вылезла из проруби для водолазных работ на территории Салмановского месторождения в Тазовском районе Ямало-Ненецкого округа и поигралась с водолазом. Очевидец снял это на видео, которое опубликовал «Север-Пресс».

На кадрах животное, по размерам похожее на детеныша, ползает по деревянной кромке вокруг отверстия во льду и пытается нырнуть, но сидящий в воде человек в гидрокостюме и маске пробует погладить зверя. Нерпа ластами пытается отбиться от тянущихся к ней рук. Со стороны это напоминает игру в «ладушки». Затем она пробует проскочить сбоку, но водолаз ловит животное и обнимает. Оно в итоге вырывается и исчезает в воде.

Издание отмечает, что кольчатая нерпа часто встречается ямальским вахтовикам, так как использует технологические отверстия во льду для дыхания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!