Nokia покинет генеральный директор

Генеральный директор Nokia Раджив Сури покинет компанию и уйдет в отставку. Финская IT-компания объявила об этом в понедельник, 2 марта, сообщает TechCrunch.

52-летний Раджив Сури (Rajeev Suri) уйдет с должности генерального директора 31 августа 2020 года и до 1 января 2021 года останется в совете директоров компании. Место Сури займет Пекка Лундмарк, который возглавляет финскую энергетическую компанию Fortum. Новый CEO, ранее уже работавший в Nokia, вступит в должность 1 сентября.

Сури заявил, что после 25 лет работы в Nokia он хочет попробовать что-то другое. Издание отмечает, что отставка нынешнего CEO произошла через несколько дней после выхода материала Bloomberg о компании. В заметке от 26 февраля говорилось, что из-за жесткой конкуренции в телеком-бизнесе Nokia рассматривает варианты продажи некоторых активов и слияние с другими фирмами. В частности, существует возможность объединения с шведской компанией Ericsson.

Издание уточнило, что компания проигрывает своим конкурентам на рынке 5G, в частности, Huawei и Ericsson. В конце 2019 года Раджив Сури заявил, что Nokia пересматривает прогноз по прибыли и приостанавливает выплату дивидендов акционерам.

Будущий CEO Пекка Лундмарк подчеркнул заинтересованность Nokia в развитии сетей пятого поколения. «Я уверен, что компания ориентирована на 5G, и считаю своей целью выполнение обязательств перед нашими клиентами, сотрудниками и акционерами», — уточнил Лундмарк.

Сингапурский предприниматель Раджив Сури стал генеральным директором Nokia в 2014 году, после продажи финской компанией мобильного бизнеса Microsoft. Новый CEO Пекка Лундмарк ранее работал в Nokia. В частности, в период с 1990 по 2000 год Лундмарк занимал несколько руководящих должностей в дочерней компании Nokia Networks.

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