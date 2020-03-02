В Багдаде обстреляли американское посольство

В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

Несколько ракет упали рядом с посольством США. Как пишет ТАСС, вместе с атаками сработали сирены воздушной тревоги. По предварительным данным, ракеты были запущены из восточной части Багдада.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

16 февраля в Багдаде военная база коалиции под руководством США подверглась ракетному обстрелу. Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал, что малые ракеты ударили по базе в международной зоне, где размещены войска операции «Непоколебимая решимость». В результате инцидента никто не пострадал.

С начала года американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам. Серия атак началась после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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