Украинка на Rolls-Royce продавала картошку на рынке

Украинка приехала торговать на рынке города Житомир на Rolls-Royce Phantom. Об этом пишет портал topgir.com.ua.

По словам читателя, приславшего фото, приехавшая на автомобиле женщина стояла у прилавка и продавала картошку из багажника. Автор снимка предполагает, что, судя по виду машины, ее сдают в прокат молодоженам.

В статье указывается, что у Rolls-Royce «весьма интересные» номера, с помощью которых украинцы нередко маскируют машины, зарегистрированные в России. Примерный год выпуска машины портал не называет, отмечая только, что она не новая.

Согласно данным открытых источников, в России минимальная цена на Rolls-Royce Phantom составляет 20 миллионов рублей (почти 7,4 миллиона гривен). По данным Минфина Украины, средняя зарплата в стране в начале 2020 года составила 10,7 тысячи гривен.

В конце января сообщалось, что более десяти миллионов украинцев, или около четверти населения страны, живут за чертой бедности.

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