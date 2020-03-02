В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник, 2 марта, в своем Telegram-канале сообщает RT.

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Согласно документу, образовательным учреждениям предписывается отменить выездные и массовые мероприятия, а также занятия в бассейнах. Кроме того, в учебных заведениях вводят «утренние фильтры» перед занятиями. Также в течение дня у детей будут измерять температуру — тех, у кого она окажется повышенной, сразу отправят домой.

По словам сотрудников департамента, раньше таких жестких приказов не было и культурно-массовые мероприятия в школах не отменяли. В ведомстве предположили, что подобные меры ввели в связи с распространением коронавируса.

Число умерших от коронавируса во всем мире превысило три тысячи. Большая часть скончавшихся — граждане Китая, более 2,9 тысячи человек. Остальные случаи смерти зафиксированы в других странах: 54 человека в Иране и более 30 в Италии, а также в Южной Корее и Японии.

Накануне, 1 марта, сообщалось о первом случае заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Его положили в инфекционную больницу №1 Москвы. Первоначально диагноз поставили именно там, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре, сообщало издание Baza. Теперь анализы направлены в новосибирский центр «Вектор», где вынесут окончательное решение. Дополнительная проверка необходима, так как в России действует трехэтапная процедура диагностирования коронавируса.

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