Запущенные в сторону Японии северокорейские снаряды не долетели до ее берегов

Ни один из северокорейских снарядов, якобы запущенных в сторону Японии, так и не долетел до ее берегов. Об этом сообщило японское министерство обороны, передает Kyodo News.
В ведомстве подчеркнули, что никакие баллистические снаряды не попали в исключительную экономическую зону Японии в Японском море и не задели какие-либо морские или воздушные суда.
Так министерство обороны прокомментировало сообщения о том, что «неопознанные снаряды» Северной Кореи были запущены в сторону Японии. Также отмечалось, что они оказались ракетами малой дальности.
Ранее стало известно, что КНДР запустила первые в 2020 году «неопознанные снаряды» из района порта Вонсан в провинции Канвондо. Это произошло через два дня после того, как лидер республики Ким Чен Ын посетил учения, направленные на проверку боеготовности подразделений в приграничных районах.
В 2019 году Пхеньян проводил испытания ракет 13 раз. Последний запуск состоялся в конце ноября.