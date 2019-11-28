Северная Корея запустила «неопознанный снаряд»

Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске Северной Кореей «неопознанного снаряда». Об этом сообщает YonhapNews Agency.
Эту же информацию подтверждает японская сторона. Других подробностей не приводится.
11 августа сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия». Испытания прошли успешно, и Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и поблагодарил ученых за работу.
6 августа на территории Северной Кореи зафиксировали пуск двух неопознанных снарядов. 2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил пуском с наблюдательного пункта.
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