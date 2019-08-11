Ким Чен Ын провел испытания «нового оружия»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия». Об этом сообщает агентство KCNA.

Приказ об учениях глава КНДР отдал после окончания разработок и создании опытного образца. Отмечается, что испытания прошли успешно, и Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и поблагодарил ученых за работу.

Агентство не раскрывает характеристики оружия, которые испытывали военные, однако известно, что речь шла об учебных стрельбах. Северокорейский лидер заявил, что «новое оружие» может быть использовано в тактическом наступлении и отвечает идеям Чучхе.

6 августа на территории Северной Кореи зафиксировали пуск двух неопознанных снарядов. 2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил пуском с наблюдательного пункта.

До этого Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо. 25 июля северокорейская сторона также запустила ракету из района города Вонсан на восточном побережье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!