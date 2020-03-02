Появились подробности пуска «неопознанных снарядов» КНДР

Запущенные КНДР «неопознанные снаряды» оказались ракетами малой дальности. О подробностях пуска в понедельник, 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Уточняется, что две ракеты были запущены из района порта Вонсан в провинции Канвондо. Дальность полета составила около 240 километров, высота примерно 35 километров. Как уточняет агентство, разведывательные органы США и Южной Кореи начали тщательное расследование.

Ранее 2 марта стало известно, что КНДР запустила первые в 2020 году «неопознанные снаряды». Всего их было два.

Запуск произошел через два дня после того, как лидер республики Ким Чен Ын посетил учения, направленные на проверку боеготовности подразделений в приграничных районах.

1 января Ким Чен Ын заявил, что вскоре страна покажет новый разработанный вид стратегического оружия. По его словам, США по-прежнему враждебно настроены по отношению к Пхеньяну, поэтому необходимо более активно разрабатывать стратегические вооружения.

В 2019 году Пхеньян проводил испытания ракет 13 раз. Последний запуск состоялся в конце ноября.

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