Цветам к 8 марта спрогнозировали подорожание до 15 процентов

Стоимость цветов в преддверии Международного женского дня может увеличиться до 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил член Совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко, передает газета «Известия».

В частности, к 8 марта на 10-15 процентов могут подорожать розы и хризантемы. Такое повышение связано с плохими погодными условиями в Южной Америке, откуда поставляются эти цветы, пояснил Литвиненко. «Однако розница не будет повышать отпускные цены в таких же пропорциях, поскольку существует ограничение, связанное с покупательной способностью населения», — добавил он.

При этом, стоимость тюльпанов должна остаться на уровне прошлого года, предположил эксперт. Эти цветы подорожают не более чем на пять процентов. Это связано с тем, что на данный момент на рынке много цветов отечественных производителей и их стоимость осталась прежней.

Ранее эксперты сопоставили траты россиян на подарки к 23 Февраля и 8 Марта. Большинство жительниц России рассчитывают потратить на подарок ко Дню защитника Отечества до тысячи рублей. Однако мужчины готовы потратить от одной до трех тысяч рублей на подарок в Международный женский день.

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