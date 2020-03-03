Вор испугался собственного отражения в зеркале и сбежал

Вор проник в помещение стрелкового тира в турецком городе Анталия, но через несколько секунд сбежал, так как испугался своего отражения в зеркале. На видео с камеры наблюдения обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как мужчина в толстовке с капюшоном и кепке залез через разбитое окно и спрыгнул со стола. Затем он прошел в большую комнату, на одной из стен которой висело зеркало. Вор увидел свое отражение в зеркале и стремительно побежал обратно к окну. Он залез на стол и обернулся, чтобы убедиться, что его не преследуют.

На записи с камеры наружного наблюдения видно, как человек убегает вместе с подельником, который тоже одет в толстовку. Убегая, оба мужчины оборачиваются и скрываются из виду.

Владелец стрелкового клуба Альпер Учар (Alper Uçar) рассказал, что узнал о взломе, когда сработала сигнализация, и пришел на место происшествия через пять минут. Учар уточнил, что оповещение о взломе получил он, полиция и компания, которая занимается установкой охранного оборудования. Он подчеркнул, что такая организация, как стрелковый клуб, требует повышенных мер защиты.

Ранее сообщалось, что секс-кукла спугнула воров, которые забрались в художественную галерею Demuz Art в британском городе Уэртинг (графство Западный Суссекс). Злоумышленники увидели реалистичную силиконовую игрушку ростом 180 сантиметров, раскинувшуюся на диване, и скрылись с найденной в помещении тысячей фунтов стерлингов (84,9 тысячи рублей).

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