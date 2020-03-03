Задержанные ФСБ школьники отказались от признаний в подготовке бойни

Двое подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя, передает РИА Новости.

«То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались», — сказала она.

По словам омбудсмена, подростки подвергались травле в школе со стороны сверстников: «Пацаны громко, четко, при всем честном народе сказали, что их обижали. Толкали, шпыняли, смеялись.<...> Злость росла. Мать говорила: говорите взрослым, но пацаны не верили взрослым. Мать говорила директору школы. Но не нашла поддержки».

26 февраля сообщалось, что ФСБ предотвратила вооруженное нападение двух подростков на школу в Саратове. Задержаны два гражданина России 2005 года рождения, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Их поймали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья.

Позднее появилось видео допроса, на котором один из подростков признается, что они планировали убить человек 40. По его словам, нападение было запланировано на май.