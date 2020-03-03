Российские полицейские устроили массовую драку в академии МВД

В Волгограде в академии МВД полицейские, проходившие переподготовку, устроили массовую драку. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает издание V1.RU.

Инцидент произошел в середине января. В драке участвовали полицейские из Калмыкии и Волгограда, в результате чего один из волгоградских сотрудников МВД был госпитализирован. О причинах конфликта, из-за которого случилась потасовка, не сообщается. По одной из версий, калмыцкие полицейские сделали коллегам замечание, когда те разговаривали во время инструктажа.

После случившегося был уволен начальник факультета профессиональной подготовки академии подполковник Олег Дегтярев. Однако все руководство академии узнало об инциденте после служебной проверки.

Отмечается, что наказание участникам драки определят в Калмыкии.

25 февраля сообщалось, что в подмосковном Подольске сотрудники полиции начали проверку после драки у ресторана, при которой присутствовали бойцы Росгвардии. Драка произошла у ресторана «Остров сокровищ» между посетителем и охранником заведения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru