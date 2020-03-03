Российская компания решила засудить США

Российский Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подал иск в суд по международной торговле США с требованием отменить для компании пошлины, введенные по требованию президента Дональда Трампа, пишут «Ведомости». Компания планирует засудить Министерство торговли США, ранее вынесшее решение не в ее пользу.

Иск касается введенных в 2018 году пошлин на металлургическую продукцию из Китая, России и Японии. Для стали ставка равняется 25 процентам, для алюминия — 10 процентам. Для горячебрикетированного железа и чугуна сделаны исключения, однако они не коснулись полуфабрикатов, в том числе слябов (стальных заготовок), которые производит НЛМК.

Еще в 2018 году американский филиал НЛМК обращался в Министерство торговли США с требованием отменить ограничения. Компания утверждала, что они негативно скажутся на американских заводах, где придется сократить производство и персонал. Произведенная на них продукция попадает под пошлины, поскольку сырье для нее импортируется из России.

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В апреле прошлого года министерство отказало НЛМК, что вынудило американские заводы компании перейти на закупку слябов из беспошлинных стран, в том числе из Бразилии. Однако компания не отказалась от намерения добиться отмены пошлин.

По словам опрошенных изданием юристов, НЛМК имеет хорошие шансы для победы в суде, поскольку основывает иск на убедительных аргументах.

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