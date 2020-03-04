В Азербайджане родилось рекордно мало девочек из-за селективных абортов

В Азербайджане рождается рекордно мало девочек и наблюдается гендерный дисбаланс, в связи с этим власти решили бороться с селективными абортами. Об этом сообщила замначальника отдела занятости и демографии в министерстве труда и соцзащиты населения Рена Абдуллаева, передает «Sputnik Азербайджан».

3 марта правительство утвердило «План мероприятий по ликвидации селекции детей по половой принадлежности еще до рождения на 2020-2025 годы». Рождаемость девочек снижается с 1989 года. По биологической норме, на 100 девочек должно рождаться 105 мальчиков, в Азербайджане это соотношение составляет 100 на 114.

Государство готово материально поощрять рождение дочерей, просвещать граждан о плюсах рождения девочек, а также планирует ужесточить контроль над селективными абортами и исследовать масштабы такого явления. Как отмечает издание, по закону в Азербайджане женщина может самостоятельно принять решение о прерывании беременности на сроке до 12 недель, делать аборт только потому, что вынашиваемый ребенок — девочка, запрещено.

«Мы постараемся сделать так, чтобы дефицита девочек не случилось и в последующие годы в стране воцарилась гармония полов», — добавила Абдуллаева.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!