В Грузии раскрыли пользу чачи в борьбе с коронавирусом

Главный эпидемиолог Грузии, глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе посоветовал бороться с коронавирусом с помощью крепкого алкогольного напитка чача. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

По словам Гамкрелидзе, для борьбы с инфекцией спиртное бесполезно употреблять внутрь. «Пить чачу не помогает. Ее можно растворить в воде и использовать как антисептик», — раскрыл пользу напитка врач. Также в качестве антисептика можно использовать мыло.

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Гамкрелидзе объяснил, что одним из источников распространения вируса являются наличные деньги, поэтому нужно сделать расчет в стране максимально электронным, а при необходимости пользоваться купюрами — дезинфицировать после этого руки. Эпидемиолог порекомендовал банкам установить в своих отделениях дезинфекторы, особенно в тех филиалах, где выдают пенсии.

Гамкрелидзе также заверил, что в ближайшие дни в Грузии будет решена проблема дефицита масок и антисептических средств.

На данный момент в Грузии зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Два пациента вернулись из Ирана, одна из Италии. Ранее католикос-патриарх Илия II заявил, что у него было видение о том, что человечество победит коронавирус.

Эпидемия коронавируса началась в Китае и охватила более 60 стран. Заразились более 90 тысяч человек, свыше трех тысяч умерли. В России известно о шести случаях заражения коронавирусом.

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